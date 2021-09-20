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Энтузиасты из Project Deluge выложили в Сеть 484 невыпущенные игры для консолей Xbox и Dreamcast

Изучать их будут, скорее всего, только такие же энтузиасты.
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Авторы масштабной фанатской инициативы Project Deluge, в рамках которой публикуются образцы с прототипами и невыпущенными играми, разместили в Сети новые интересные архивы. В них содержится 349 уникальных прототипов и сборок игр для оригинальной консоли Xbox, а также 135 — для провальной консоли SEGA Dreamcast. Команда энтузиастов дала понять, что в архивах содержится большее количество образов, но некоторые из них совпадают с ранее выпущенными прототипами.

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Осмелимся предположить, что текущая публикация данных от Project Deluge больше заинтересует фанатов SEGA Dreamcast. В архивах для этого устройства можно подыскать:

  • раннюю версию Tony Hawk’s Pro Skater;
  • раннюю версию Jet Grind Radio;
  • раннюю версию Dead or Alive 2;
  • прототип Test Drive Cycles — невыпущенной игры во вселенной Test Drive, но только с мотоциклами.

Для оригинальной Xbox список уникальных реликтов тоже получился немаленьким. В свежих архивах Project Deluge можно разыскать раннюю версию Made Man образца 2005 года, прототип игры про теннис US Open 2003, прототип невыпущенной игры The Red Star и многие другие проекты.

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Инициатива Project Deluge всего может предложить к ознакомлению 372 билда для оригинальной консоли PlayStation, 754 билда — для PlayStation 2, 84 — для SEGA Saturn и 25 — для малоизвестной у нас Philips CD-i. Для запуска выложенных образов нужно использовать актуальные версии эмуляторов консолей.

Целью инициативы Project Deluge является сохранение редких образов с прототипами и невыпущенными играми, чтобы те не исчезли бесследно и были всегда доступны для фанатов подобных древностей.

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