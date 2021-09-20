Энтузиасты из Project Deluge выложили в Сеть 484 невыпущенные игры для консолей Xbox и Dreamcast
Авторы масштабной фанатской инициативы Project Deluge, в рамках которой публикуются образцы с прототипами и невыпущенными играми, разместили в Сети новые интересные архивы. В них содержится 349 уникальных прототипов и сборок игр для оригинальной консоли Xbox, а также 135 — для провальной консоли SEGA Dreamcast. Команда энтузиастов дала понять, что в архивах содержится большее количество образов, но некоторые из них совпадают с ранее выпущенными прототипами.
реклама
Осмелимся предположить, что текущая публикация данных от Project Deluge больше заинтересует фанатов SEGA Dreamcast. В архивах для этого устройства можно подыскать:
- раннюю версию Tony Hawk’s Pro Skater;
- раннюю версию Jet Grind Radio;
- раннюю версию Dead or Alive 2;
- прототип Test Drive Cycles — невыпущенной игры во вселенной Test Drive, но только с мотоциклами.
Для оригинальной Xbox список уникальных реликтов тоже получился немаленьким. В свежих архивах Project Deluge можно разыскать раннюю версию Made Man образца 2005 года, прототип игры про теннис US Open 2003, прототип невыпущенной игры The Red Star и многие другие проекты.
реклама
Инициатива Project Deluge всего может предложить к ознакомлению 372 билда для оригинальной консоли PlayStation, 754 билда — для PlayStation 2, 84 — для SEGA Saturn и 25 — для малоизвестной у нас Philips CD-i. Для запуска выложенных образов нужно использовать актуальные версии эмуляторов консолей.
Целью инициативы Project Deluge является сохранение редких образов с прототипами и невыпущенными играми, чтобы те не исчезли бесследно и были всегда доступны для фанатов подобных древностей.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила