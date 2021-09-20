В Steam проходит распродажа игр серии Mafia — ремейк первой части можно купить с 40-процентной скидкой
Время от времени в Steam помимо распродаж конкретных издательств проходят и распродажи игр отдельных франшиз. На этот раз очередь дошла до серии Mafia, так что в ближайшие десять дней все желающие смогут пополнить свои Steam-игротеки по гораздо более гуманным ценам.
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Главным предложением данной мини-распродажи можно смело назвать Mafia Definitive Edition — удивительно удачный ремейк культовой Mafia, сохранивший в себе атмосферу оригинала, и сделавший это с поправкой на современные технологии. До тридцатого сентября ремейк можно приобрести со скидкой в 40 %, или за 1 199 рублей вместо номинальных 1 999 рублей.
Ремастеры Mafia II и Mafia III также отдают с щедрыми скидками — 67 % на каждую. Таким образом, обновлённые вторую и третью части Mafia можно купить всего за 494 рубля каждую.
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