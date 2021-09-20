Время от времени в Steam помимо распродаж конкретных издательств проходят и распродажи игр отдельных франшиз. На этот раз очередь дошла до серии Mafia, так что в ближайшие десять дней все желающие смогут пополнить свои Steam-игротеки по гораздо более гуманным ценам.

реклама

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Главным предложением данной мини-распродажи можно смело назвать Mafia Definitive Edition — удивительно удачный ремейк культовой Mafia, сохранивший в себе атмосферу оригинала, и сделавший это с поправкой на современные технологии. До тридцатого сентября ремейк можно приобрести со скидкой в 40 %, или за 1 199 рублей вместо номинальных 1 999 рублей.

Ремастеры Mafia II и Mafia III также отдают с щедрыми скидками — 67 % на каждую. Таким образом, обновлённые вторую и третью части Mafia можно купить всего за 494 рубля каждую.