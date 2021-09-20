Открытую «бету» Call of Duty Vanguard продлили на два дня
Открытое бета-тестирование Call of Duty Vanguard должно было завершиться сегодня вечером, однако разработчики из Sledgehammer Games совместно с Activision решили продлить игрокам радость на 48 часов. Таким образом, поучаствовать в открытой «бете» многообещающего боевика можно будет до 22 сентября, 20:00 по московскому времени.
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Стоит отметить, что продление этапа открытой «беты» часто встречается в игровой индустрии: у многих на выходных полным-полно других дел помимо бесплатной для Activision проверки игры, а вот вечер буднего дня — вполне приемлемое время, которое каждый может выделить.
Релиз Call of Duty Vanguard запланирован на 5 ноября. Напомним, что в новинке мы вновь отправимся в сеттинг Второй мировой.
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