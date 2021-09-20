Открытое бета-тестирование Call of Duty Vanguard должно было завершиться сегодня вечером, однако разработчики из Sledgehammer Games совместно с Activision решили продлить игрокам радость на 48 часов. Таким образом, поучаствовать в открытой «бете» многообещающего боевика можно будет до 22 сентября, 20:00 по московскому времени.

реклама

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Стоит отметить, что продление этапа открытой «беты» часто встречается в игровой индустрии: у многих на выходных полным-полно других дел помимо бесплатной для Activision проверки игры, а вот вечер буднего дня — вполне приемлемое время, которое каждый может выделить.

Релиз Call of Duty Vanguard запланирован на 5 ноября. Напомним, что в новинке мы вновь отправимся в сеттинг Второй мировой.