На днях до Steam спустя год EGS-эксклюзивности добрался ремастер культового научно-фантастического боевика Crysis. Хотя релиз и был призван вернуть игрокам «их 2007-й», но возвращение получилось как вместе со всеми преимуществами, так и вместе с недостатками. По состоянию на момент написания данной заметки средний пользовательский рейтинг Crysis Remastered в Steam составлял всего 50 %, и значительная часть негативных отзывов связана с отвратительной оптимизацией ремастера.

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Игроки жалуются, что объём графических изменений в Crysis Remastered не соответствует возросшим требованиям к вычислительной мощности компьютера, сетуют на многочисленные ошибки, отсутствие быстрых сохранений, а также значительно потерявший в IQ искусственный интеллект, уж простите за непреднамеренную тавтологию. В общем, возвращение в 2007-й получилось с полным спектром тех же эмоций и впечатлений 14-летней давности. Получите — распишитесь.

Напомним, что сейчас Crytek готовится к выпуску трилогии ремастеров Crysis, в состав которой войдут все три основных части серии. Хотелось бы верить, что в ремастерах Crysis 2 и Crysis 3 ситуация с ремастером первой части не повторится. Запуск Crysis Remastered Trilogy запланирован на 15 октября.