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Опубликован трейлер Level Zero — сетевого шутера с элементами хоррора, вдохновлённого фильмом «Чужие»

Выглядит хорошо.
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Разработчики из DogHowl Games опубликовали короткий, но достаточно зрелищный трейлер экшена Level Zero. Это тактический сетевой экшен с элементами хоррора, в котором команде выживших нужно починить космическую станцию и дать отпор монстрам. Разные страшные твари будут мешать игрокам вести ремонт станции, поэтому важно действовать сообща и не бояться пускать в ход найденные инструменты.

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Своим внешним видом и устройством Level Zero очень сильно напоминает фильм «Чужие» Джеймса Камерона, а в геймплейном плане без отсылок к игре Alien: Isolation не обошлось. Группе выживших крайне важно использовать источники света как оружие — монстры его не любят. Level Zero — игра с ассиметричным мультиплеером, поэтому в матчах нам дадут возможность стать частью команды не только выживших, но и монстров. Сборище таких «красавцев» сможет использовать телепатические способности для нейтрализации врагов.

Для Level Zero заявлены следующие особенности:

  • матчи в форматах «1 на 1», «2 на 2», «3 на 3», «4 на 2»;
  • огромная, мрачная и детализированная игровая локация для исследования;
  • атмосферная графика, «способная напугать любого игрока»;
  • система рандомизации предметов и скримеров, которая «сделает каждую игру уникальной» и непохожей на предыдущую;
  • продуманный и досконально проработанный звуковой дизайн, передающий всю атмосферу космической станции;
  • уникальная механика физического света влияющего на окружение.

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Level Zero должна появиться в раннем доступе Steam в четвёртом квартале текущего года.

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Опубликован трейлер Level Zero — сетевого шутера с элементами хоррора, вдохновлённого фильмом «Чужие»
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