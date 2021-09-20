Опубликован трейлер Level Zero — сетевого шутера с элементами хоррора, вдохновлённого фильмом «Чужие»
Разработчики из DogHowl Games опубликовали короткий, но достаточно зрелищный трейлер экшена Level Zero. Это тактический сетевой экшен с элементами хоррора, в котором команде выживших нужно починить космическую станцию и дать отпор монстрам. Разные страшные твари будут мешать игрокам вести ремонт станции, поэтому важно действовать сообща и не бояться пускать в ход найденные инструменты.
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Своим внешним видом и устройством Level Zero очень сильно напоминает фильм «Чужие» Джеймса Камерона, а в геймплейном плане без отсылок к игре Alien: Isolation не обошлось. Группе выживших крайне важно использовать источники света как оружие — монстры его не любят. Level Zero — игра с ассиметричным мультиплеером, поэтому в матчах нам дадут возможность стать частью команды не только выживших, но и монстров. Сборище таких «красавцев» сможет использовать телепатические способности для нейтрализации врагов.
Для Level Zero заявлены следующие особенности:
- матчи в форматах «1 на 1», «2 на 2», «3 на 3», «4 на 2»;
- огромная, мрачная и детализированная игровая локация для исследования;
- атмосферная графика, «способная напугать любого игрока»;
- система рандомизации предметов и скримеров, которая «сделает каждую игру уникальной» и непохожей на предыдущую;
- продуманный и досконально проработанный звуковой дизайн, передающий всю атмосферу космической станции;
- уникальная механика физического света влияющего на окружение.
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Level Zero должна появиться в раннем доступе Steam в четвёртом квартале текущего года.
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