Разработчики из DogHowl Games опубликовали короткий, но достаточно зрелищный трейлер экшена Level Zero. Это тактический сетевой экшен с элементами хоррора, в котором команде выживших нужно починить космическую станцию и дать отпор монстрам. Разные страшные твари будут мешать игрокам вести ремонт станции, поэтому важно действовать сообща и не бояться пускать в ход найденные инструменты.

реклама

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Своим внешним видом и устройством Level Zero очень сильно напоминает фильм «Чужие» Джеймса Камерона, а в геймплейном плане без отсылок к игре Alien: Isolation не обошлось. Группе выживших крайне важно использовать источники света как оружие — монстры его не любят. Level Zero — игра с ассиметричным мультиплеером, поэтому в матчах нам дадут возможность стать частью команды не только выживших, но и монстров. Сборище таких «красавцев» сможет использовать телепатические способности для нейтрализации врагов.

Для Level Zero заявлены следующие особенности:

матчи в форматах «1 на 1», «2 на 2», «3 на 3», «4 на 2»;

огромная, мрачная и детализированная игровая локация для исследования;

атмосферная графика, «способная напугать любого игрока»;

система рандомизации предметов и скримеров, которая «сделает каждую игру уникальной» и непохожей на предыдущую;

продуманный и досконально проработанный звуковой дизайн, передающий всю атмосферу космической станции;

уникальная механика физического света влияющего на окружение.

реклама

Level Zero должна появиться в раннем доступе Steam в четвёртом квартале текущего года.