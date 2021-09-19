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Несмотря на проблемы с оптимизацией, Deathloop возглавила чарт продаж в Steam на этой неделе

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В начале этой недели в продажу поступил шутер про временную петлю Deathloop от создателей серии Dishonored из Arkane Studios. В целом проект был встречен тепло, однако PC-версия встала особняком из-за проблем с оптимизацией, фактически ставящих на нет возможность комфортного прохождения новинки. Тем не менее, данный фактор не смог перевесить желание игроков ознакомиться с новым творением Arkane, и по итогам уходящей недели Deathloop оказалась на первом месте в «топе» продаж в Steam.

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Новинок в свежем чарте мало: вместе с Deathloop в десятке лучших из числа свежих проектов стартовал «бобропанковый» градостроительный симулятор Timberborn. Остальные игры так или иначе раньше попадали в десятку лучших. Ознакомимся же с ними:

  • Deathloop;
  • Tales of Arise;
  • Deathloop (предзаказ);
  • Naraka Bladepoint;
  • Red Dead Redemption 2;
  • NBA 2K22;
  • Timberborn;
  • Valve Index VR Kit;
  • New World (предзаказ);
  • Valheim.
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