Проблема с читерством в сетевых играх существует столько же, сколько существуют сами сетевые видеоигры. Решить её практически невозможно, поскольку вслед за совершенствованием «защиты» совершенствуется и «оружие», однако в отдельных проектах проблема настолько ярко выражена, что проявляется даже до их формального релиза. Так, например, Call of Duty Vanguard, в которой сейчас проходит открытое бета-тестирование, моментально попала под удар игровых жуликов.

реклама

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

По всей видимости, читеры потихоньку проверяют своё «снаряжение» перед скорым релизом полной версии Call of Duty Vanguard, попутно отравляя участникам открытой «беты» удовольствие от времяпрепровождения. Иного смысла в подобных действиях, учитывая, что прогресс из «беты» не будет перенесён в релизную версию, нет.

Более того, Sledgehammer Games обещала к релизу подготовить новую античитерскую систему, которая впоследствии перекочует и в страдающую от жуликов Call of Duty Warzone. В бета-версии обновлённая система, очевидно, неактивна. Потому что если активна, то всё совсем плохо.

реклама

Релиз Call of Duty Vanguard назначен на 5 ноября.