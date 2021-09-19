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Call of Duty Vanguard ещё не вышла из «беты», а её уже заполонили читеры

Впрочем, ничего нового.
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Проблема с читерством в сетевых играх существует столько же, сколько существуют сами сетевые видеоигры. Решить её практически невозможно, поскольку вслед за совершенствованием «защиты» совершенствуется и «оружие», однако в отдельных проектах проблема настолько ярко выражена, что проявляется даже до их формального релиза. Так, например, Call of Duty Vanguard, в которой сейчас проходит открытое бета-тестирование, моментально попала под удар игровых жуликов.

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По всей видимости, читеры потихоньку проверяют своё «снаряжение» перед скорым релизом полной версии Call of Duty Vanguard, попутно отравляя участникам открытой «беты» удовольствие от времяпрепровождения. Иного смысла в подобных действиях, учитывая, что прогресс из «беты» не будет перенесён в релизную версию, нет.

Более того, Sledgehammer Games обещала к релизу подготовить новую античитерскую систему, которая впоследствии перекочует и в страдающую от жуликов Call of Duty Warzone. В бета-версии обновлённая система, очевидно, неактивна. Потому что если активна, то всё совсем плохо.

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Релиз Call of Duty Vanguard назначен на 5 ноября.

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activision sledgehammer games call of duty vanguard
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