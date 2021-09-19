В данный момент опробовать сетевой режим Call of Duty: Vanguard может любой желающий, ведь разработчики объявили о начале открытого бета-тестирования. Мероприятие проходит не только на PC, но и на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One. «Бета» завершится 22 сентября в 20:00 МСК.

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Параллельно с этим любопытным обывателям удалось узнать список карт, которые будут доступны для мультиплеера Vanguard. С полученной информацией можно ознакомиться, например, здесь.

Call of Duty: Vanguard выходит 5 ноября на всех упомянутых выше платформах. В игре будет не только мультиплеер, но и одиночный режим, который расскажет историю обороны Сталинграда от лица советской девушки-снайпера.