Свежий геймплей Expeditions Rome с комментариями разработчиков
Одной из достойных внимания игр в рамках вчерашнего цифрового шоу, посвящённому десятилетию издательства THQ Nordic, была пошаговая ролевая игра Expeditions Rome. Разработчики из Logic Artists показали небольшой, но ёмкий видеоролик с записью игрового процесса, а также снабдили его своими закадровыми комментариями.
реклама
Строго говоря, ничего кардинально нового в свежем видел авторы не рассказали. В Expeditions Rome нам выпадает роль оставшегося сиротой молодого легата, судьба которого вынудила его покинуть Вечный город и начать жизнь практически с чистого листа, выполняя новые и новые задания, завоёвывая уважение среди людей и зарабатывая бесценный боевой опыт.
реклама
Важно помнить, что в основе Expeditions Rome всё же ролевая игра, а, значит, нам нужно будет грамотно отыгрывать свою роль римского полководца. Принимаемые решения будут иметь свои кратко- и долгосрочные последствия.
Релиз Expeditions Rome должен состояться до конца этого года на персональных компьютерах.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила