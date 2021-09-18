Одной из достойных внимания игр в рамках вчерашнего цифрового шоу, посвящённому десятилетию издательства THQ Nordic, была пошаговая ролевая игра Expeditions Rome. Разработчики из Logic Artists показали небольшой, но ёмкий видеоролик с записью игрового процесса, а также снабдили его своими закадровыми комментариями.

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Строго говоря, ничего кардинально нового в свежем видел авторы не рассказали. В Expeditions Rome нам выпадает роль оставшегося сиротой молодого легата, судьба которого вынудила его покинуть Вечный город и начать жизнь практически с чистого листа, выполняя новые и новые задания, завоёвывая уважение среди людей и зарабатывая бесценный боевой опыт.

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Важно помнить, что в основе Expeditions Rome всё же ролевая игра, а, значит, нам нужно будет грамотно отыгрывать свою роль римского полководца. Принимаемые решения будут иметь свои кратко- и долгосрочные последствия.

Релиз Expeditions Rome должен состояться до конца этого года на персональных компьютерах.