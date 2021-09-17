Blizzard заменила «Blacklisted» в тестовой версии World of Warcraft на «Blocklisted»
Внимательные датамайнеры, которые умудряются раскопать в файлах игр различные интересные сведения, обнаружили, что Blizzard спешно поменяла наименования некоторых переменных в тестовой сборке World of Warcraft.
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В частности, там, где раньше в переменных присутствовало слово «Blacklisted» (прямой перевод — «добавлено в чёрный список»), оно теперь заменено на «Blocklisted» (прямой перевод — «добавлено в список заблокированных»). Полагаем, далеко копать и вспоминать, какой на дворе год, чтобы выяснить причину подобного изменения, не придётся.
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Ранее в Сети появилась информация о том, что в той же тестовой сборке World of Warcraft разработчики стали бороться за целомудрие и приводить излишне сексуализированные картины в игровом мире к должному уровню для соответствующего возрастного рейтинга (напоминаем, это 12+).
Также ранее Blizzard исправила названия достижений и фразочек в World of Warcraft, которые явно или косвенно намекали на половые органы или половые отношения.
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