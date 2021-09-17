Формально до выхода Far Cry 6 осталось три недели, однако некоторые члены игрового сообщества, которым Ubisoft доверяет ценную информацию, уже вовсю проходят новинку и готовят свои рецензии. Энтузиаст Cycu1, вдохновившись геймплейной механикой приручения животных и использования их в своих целях, решил записать соответствующий тематический ролик, в котором демонстрирует взаимодействие главного героя с различными представителями местной фауны.

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Так, например, злобного индюка можно будет натравить на супостатов, дабы тот впоследствии выклевал им глаза, а очаровательного пёсика Чоризо — в качестве отвлекающего манёвра: противники проникнутся к нему нежностью, а вы в это время к ним подкрадётесь.

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Естественно, всё это вторичные и вовсе не обязательные активности, но они, определённо, добавляют жизни в игровой мир и заметно расширяют геймплейные возможности; пусть даже в немного абсурдном виде.

Релиз Far Cry 6 назначен на 7 октября.