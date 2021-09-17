Игровое подразделение Microsoft в последние годы ассоциируется не только с великолепным Филом Спенсером, но и с неуёмным желанием скупать студии с талантливыми разработчиками. Великолепность Фила никуда не делась, а вот о новых приобретениях уже давно ничего не слышно. В Сети появились очередные слухи о том, что редмондцы собираются купить ещё одну студию, размеры и влияние в индустрии которой сопоставимы с Bethesda. Соответствующую информацию распространил инсайдер Skullzi, который ранее выдавал правдивые данные по Starfield.

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Skullzi утверждает, что покупка Microsoft будет такой масштабной, что может вызвать новые споры о монополизации рынка. В лучших традициях подобных «вбросов», инсайдер не стал подтверждать свои словами скриншотами документов или переписок.

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Нам лишь стоит в очередной раз напомнить, что к слухам и домыслам нужно относиться со здоровым скепсисом.