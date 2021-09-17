В продажу поступила Gamedec — ролевая игра в жанре киберпанк от польских разработчиков
Состоялся релиз Gamedec — изометрической ролевой игры в жанре киберпанк от, представьте себе, польских разработчиков. Проект прямо сейчас можно прикупить в Steam, Epic Games Store и GOG со скидкой в размере 10%, релизный трейлер доступен для изучения.
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Ключевая особенность Gamedec — отсутствие боевой системы как таковой. Вам нужно будет стать игровым детективом, расследующим преступления в виртуальных мирах. Для этого придётся собирать информацию у свидетелей и подозреваемых, чтобы «перехитрить злодеев и раскрыть их замыслы».
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Место действия Gamedec — Варшава XXII столетия. Технологии развиты настолько, что термин «реальное» стал относительным, а у слов «жизнь» и «смерть» есть множество смыслов. Виртуальные миры порождают реальные проблемы: похоть, лень, зависть и гордыню. Жителям виртуальных игровых миров нужны особые специалисты – частные детективы (как главный герой), чей опыт позволяет находить тайны игровых миров и изучать их скрытые механики за гонорар от клиентов.
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Разработчики утверждают, что игра будет постоянно адаптироваться к решениям пользователя, никак их не осуждая. Gamedec копирует многие механики настольных ролевых игр: здесь тоже делается упор на развитие персонажа через принятие решений. Мы не единожды писали о проекте от Anshar Studios, а теперь о реальном положении вещей будут писать первые покупатели. В Steam у Gamedec есть только 73% рейтинга на основании 19 рецензий, но выводы пока делать рано.
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