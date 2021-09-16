Обновлённые версии BloodRayne и BloodRayne 2 уже скоро выйдут на консолях
В конце прошлого года ремастеры BloodRayne и BloodRayne 2, которым были присвоены подзаголовки Terminal Cut, появились на персональных компьютерах. Это хорошо, но этого мало, поэтому издательство Ziggurat Interactive совершенно справедливо посчитало, что имеет смысл добавить в список платформ ещё и консоли PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. И вот, соответствующие версии, но теперь уже с подзаголовком ReVamped, выйдут до конца этой календарной осени.
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Кроме подзаголовка консольные версии ремастеров от компьютерных версий не отличаются: ожидайте облагороженную графику, поддержку современных разрешений экранов (вплоть до 4K), улучшенные заставки, усовершенствованное освещение и прочие «плюшки».
Примечательно, что обе версии будут полностью локализованы на русский язык: как с субтитрами, так и с полной озвучкой.
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