В конце прошлого года ремастеры BloodRayne и BloodRayne 2, которым были присвоены подзаголовки Terminal Cut, появились на персональных компьютерах. Это хорошо, но этого мало, поэтому издательство Ziggurat Interactive совершенно справедливо посчитало, что имеет смысл добавить в список платформ ещё и консоли PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. И вот, соответствующие версии, но теперь уже с подзаголовком ReVamped, выйдут до конца этой календарной осени.

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Кроме подзаголовка консольные версии ремастеров от компьютерных версий не отличаются: ожидайте облагороженную графику, поддержку современных разрешений экранов (вплоть до 4K), улучшенные заставки, усовершенствованное освещение и прочие «плюшки».

Примечательно, что обе версии будут полностью локализованы на русский язык: как с субтитрами, так и с полной озвучкой.