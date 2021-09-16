Завтра последний день стандартной пятидневной рабочей недели, а это значит, что сегодня в Epic Games Store проходит очередная бесплатная раздача игр. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга, 23 сентября, все желающие могут забрать Speed Brawl и Tharsis.

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Speed Brawl представляет собой динамичный рисованный платформер с элементами файтинга, в то время как Tharsis — это уже пошаговая космическая стратегия. В общем, игры разные, и кому-нибудь хотя бы одна из них, определённо, понравится.

На следующей неделе нас ждёт раздача уже чуть более известной игры — симулятора побега из тюрьмы The Escapists.