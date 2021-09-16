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Анонсирована Into the Echo — многопользовательская ролевая игра с умиротворяющей атмосферой от разработчиков-дебютантов

Кажется, тут красиво.
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Разработчики из ETLOK Studios анонсировали свой дебютный проект — многопользовательскую ролевую игру Into the Echo. Авторы сходу заявили о желании переосмыслить и заново изобрести жанр MMORPG, но, как правило, на выходе финального продукта о таких громких заявлениях авторы забывают. Для первого знакомства с Into the Echo у нас есть только первый тизер, но в ближайшее время ETLOK Studios собираются живую показать пре-альфа версию.

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Итак, действие Into the Echo происходит в удивительном месте под названием Раава. Убранство здешнего мира предельно успокаивающее и живописное: нежные сады, странные парнокопытные животные, величественные храмы и тому подобные вещи. В центре такого сада есть портал, предназначение которого нам ещё предстоит выяснить. Разработчики обещают реализовать в Into the Echo систему путешествий во времени, но другие подробности обнародовать не спешат.

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Релиз Into the Echo состоится когда-нибудь потом, первые сведения об игре должны появиться в самом ближайшем будущем.

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Fedor Potapenko
15:55
Для тебя добавят 🤣
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Анонсирована Into the Echo — многопользовательская ролевая игра с умиротворяющей атмосферой от разработчиков-дебютантов
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