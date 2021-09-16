Не секрет, что мобильный гейминг, особенно, в странах Азии, давно и стремительно вытесняет гейминг традиционный — компьютерный и консольный. Привычные товары производства Razer — мыши, клавиатуры, гарнитуры и коврики — в таких условиях являются абсолютно невостребованными, поэтому компания решила подстроиться под современные реалии и немного перепрофилироваться. Так, Razer готова порадовать мобильных геймеров необычным и, как считают в компании, очень полезным товаром — напальчниками.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Мы не опечатались, вы всё прочитали правильно, а на дворе отнюдь не первое апреля: Razer в самом деле представила специальные напальчники, которые помогут улучшить ощущения от проведения свободного времени за играми на мобильных устройствах. «Ноу-хау» позволит пальцам лучше перемещаться по экрану, не оставлять на нём жирных разводов, ну и попутно согревать их в межсезонье. Производятся из эластичного материала и подходят для пальцев любых размеров.

реклама

Стоимость столь необходимого в гардеробе каждого мобильного геймера «предмета одежды» составляет $10 за пару. В теории, двух пар напальчников будет достаточно.