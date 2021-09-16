Razer представила стильные напальчники для настоящих мобильных геймеров
Не секрет, что мобильный гейминг, особенно, в странах Азии, давно и стремительно вытесняет гейминг традиционный — компьютерный и консольный. Привычные товары производства Razer — мыши, клавиатуры, гарнитуры и коврики — в таких условиях являются абсолютно невостребованными, поэтому компания решила подстроиться под современные реалии и немного перепрофилироваться. Так, Razer готова порадовать мобильных геймеров необычным и, как считают в компании, очень полезным товаром — напальчниками.
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Мы не опечатались, вы всё прочитали правильно, а на дворе отнюдь не первое апреля: Razer в самом деле представила специальные напальчники, которые помогут улучшить ощущения от проведения свободного времени за играми на мобильных устройствах. «Ноу-хау» позволит пальцам лучше перемещаться по экрану, не оставлять на нём жирных разводов, ну и попутно согревать их в межсезонье. Производятся из эластичного материала и подходят для пальцев любых размеров.
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Стоимость столь необходимого в гардеробе каждого мобильного геймера «предмета одежды» составляет $10 за пару. В теории, двух пар напальчников будет достаточно.
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