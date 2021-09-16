Симулятор злодея Evil Genius 2: World Domination получил парочку небольших дополнений. Одно DLC можно забрать абсолютно бесплатно, за второе придётся отдать немного денег. Нас сейчас больше привлекает тот набор контента, который просто отдают, ведь оно связано с игрой от Valve.

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Итак, Portal Pack — так называется это DLC, посвящено оно сами понимаете какому проекту. Оно может предложить следующий контент:

новый тип комнаты — зал испытаний;

четыре новые ловушки: ускоряющий гель, отталкивающий гель, тортик (он обязательно будет ложью) и научная панель Aperture Science;

четыре типа добычи: другой тортик (он уже не ложь), оранжевый портал, синий портал, куб-компаньон;

три предмета для логова: турель, камера наблюдений и дверь зала испытаний; новый набор заданий и новые украшения.

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Платное DLC называется Mechanical Minions Pack, за его попросят 102 рубля. Оно добавляет в игру два новых типа миньонов и три предмета для логова. Параллельно с этим Evil Genius 2: World Domination получила улучшенный режим песочницы, с полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

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На данный момент Evil Genius 2: World Domination доступна для покупки в Steam, у игры есть 63% рейтинга на основании почти 7 тысяч рецензий.