Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

«Симулятор злодея» Evil Genius 2: World Domination получил дополнение, посвящённое игре Portal от Valve

Тортики тоже есть.
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Симулятор злодея Evil Genius 2: World Domination получил парочку небольших дополнений. Одно DLC можно забрать абсолютно бесплатно, за второе придётся отдать немного денег. Нас сейчас больше привлекает тот набор контента, который просто отдают, ведь оно связано с игрой от Valve.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Итак, Portal Pack — так называется это DLC, посвящено оно сами понимаете какому проекту. Оно может предложить следующий контент:

  • новый тип комнаты — зал испытаний;
  • четыре новые ловушки: ускоряющий гель, отталкивающий гель, тортик (он обязательно будет ложью) и научная панель Aperture Science;
  • четыре типа добычи: другой тортик (он уже не ложь), оранжевый портал, синий портал, куб-компаньон;
  • три предмета для логова: турель, камера наблюдений и дверь зала испытаний; новый набор заданий и новые украшения.

реклама

Платное DLC называется Mechanical Minions Pack, за его попросят 102 рубля. Оно добавляет в игру два новых типа миньонов и три предмета для логова. Параллельно с этим Evil Genius 2: World Domination получила улучшенный режим песочницы, с полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

реклама

На данный момент Evil Genius 2: World Domination доступна для покупки в Steam, у игры есть 63% рейтинга на основании почти 7 тысяч рецензий.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

rebellion evil genius 2 world domination
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Razer представила стильные напальчники для настоящих мобильных геймеров
+
У Black Desert появится полноценная версия для PS5 и Xbox Series
+
«Симулятор злодея» Evil Genius 2: World Domination получил дополнение, посвящённое игре Portal от Valve
+
Охота и уютная деревушка в трейлере к скорому выходу «выживача» Medieval Dynasty
1
Продажи аниме-экшена Tales of Arise превысили отметку в миллион копий
1
Инсайдер раскрыл новые даты начала ОБТ Battlefield 2042
3
Ритм-экшен BPM Bullets Per Minute совсем скоро выйдет на консолях
1
Официально: Battlefield 2042 отложили до 19 ноября
4

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 42
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 113
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем самые «долгоиграющие» комплектующие компьютера, которых хватит на много лет
59
Ещё немного о процессорах и Windows 11
21
Что сейчас происходит на поверхности Марса
25
Реакция игровой общественности на отмену "ИгроМира-2021"
36
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
15
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
9
Мои впечатления от игры «Черная метка». Часть вторая
2
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
1

Сейчас обсуждают

Xenos_One
14:39
а вот полезных там много, особенно кремния, который нужен для производства электроники.
Что сейчас происходит на поверхности Марса
Сергей Андросов
14:37
с этого и нужно было начинать, что ты не знаешь
AMD продолжает терять долю на рынке видеокарт, а геймеры покупают NVIDIA GeForce GTX 1060 – Steam
mistergrim
14:36
На поверхности Марса всё как обычно: полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами.
Что сейчас происходит на поверхности Марса
volodya1981
14:35
Украина - государство, которое имеет нацию со времен Казацкой державы. Начиная с периода формирования наций, народы начали сами себе выбирать власть. Гетьманов и атаманов украинцы выбирали. Да и сейча...
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
Жорiн з Азову
14:34
Самэ так! у Хабаровськи вжэ натовпы китайцив ходуть по вулицях. Сам цэ бачив на гугл мапах
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
Сергей Андросов
14:33
под твоим носом? или ты думаешь они не взяли евреюшку в оборот за кидок с мотор сiч?
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
Микола Герун
14:28
Териториальное недоразумение скоро у вас будет, покукарекаете есчо! Китайцы уже под носом!
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
Kira625
14:25
Фьючерcы на CME уже запретили?
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
Влад Владосович
14:25
Охренеть, вот это цены. Тут цены на еду растут, что не успеваешь прийти в себя. Хз, какая часть работающего населения покупает по таким прайсам. Да и те кто реально работает им уже не до игр. З.Ы коне...
Выбираем S.T.A.L.K.E.R. 2 правильно: за 4 тыс. руб., 14 тыс. руб. или 30 тыс. рублей
Yolanda Tarska
14:23
Летом 2016 года 1070 надо было брать.
AMD продолжает терять долю на рынке видеокарт, а геймеры покупают NVIDIA GeForce GTX 1060 – Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем