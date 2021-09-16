В прошлом году на персональных компьютерах появился выполненный в ретро-стиле увлекательный ритмический боевик BPM Bullets Per Minute. На PC проект снискал определённую популярность, поэтому разработчики справедливо решили, что имеет смысл расшириться на дополнительные платформы, и вот, сегодня объявили о том, что их творение выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series уже пятого октября. На консолях текущего поколения ожидайте возможности играть в режиме 4K@60fps; хотя при таком уровне графического исполнения это само собой разумеется.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Напомним, что в BPM Bullets Per Minute всё происходит в ритм музыкального сопровождения, поэтому игрокам необходимо чувствовать этот ритм и «в унисон» выполнять поставленные задачи.

реклама

За время присутствия игры на PC она успела обрасти дополнительным контентом из числа оружия, оппонентов и уровней сложности, так что всё это добро автоматически включат в состав консольных изданий BPM Bullets Per Minute.