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Ритм-экшен BPM Bullets Per Minute совсем скоро выйдет на консолях

Причём, обоих поколений.
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В прошлом году на персональных компьютерах появился выполненный в ретро-стиле увлекательный ритмический боевик BPM Bullets Per Minute. На PC проект снискал определённую популярность, поэтому разработчики справедливо решили, что имеет смысл расшириться на дополнительные платформы, и вот, сегодня объявили о том, что их творение выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series уже пятого октября. На консолях текущего поколения ожидайте возможности играть в режиме 4K@60fps; хотя при таком уровне графического исполнения это само собой разумеется.

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Напомним, что в BPM Bullets Per Minute всё происходит в ритм музыкального сопровождения, поэтому игрокам необходимо чувствовать этот ритм и «в унисон» выполнять поставленные задачи.

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За время присутствия игры на PC она успела обрасти дополнительным контентом из числа оружия, оппонентов и уровней сложности, так что всё это добро автоматически включат в состав консольных изданий BPM Bullets Per Minute.

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