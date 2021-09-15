Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

До конца сентября в продажу поступит Industria — сюжетный шутер, в котором слишком много духа Half-Life 2

И это комплимент.
5
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Разработчики из студии Bleakmill совместно с издательством Headup Games представили сюжетный трейлер Industria — одиночного шутера, который по саундтреку и визуальному ряду очень сильно походит на нетленную Half-Life 2. Ролик также сообщает точную дату релиза проекта — 30 сентября.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Итак, действие Industria происходит в 1989 году, незадолго до падения Берлинской стены. Главную героиню зовут Нора, она занята поиском очень близкого друга, из-за чего оказалась в параллельном измерении, в городе Хакавик. Последний сходу удивляет странными пейзажами: мрачные виды с архитектурой Восточного Берлина тут разбавляются футуристическими роботами и неизвестными механизмами.

реклама

Разработчики Industria обещают подать нам геймплей классического сюжетно-ориентированного шутера от первого лица, на полное прохождение придётся потратить около четырёх часов. Есть и другие удивительные особенности:

  • Проработанная история: прочувствуйте классический сюжетно-ориентированный шутер от первого лица с, приблизительно, четырьмя часами игрового процесса.
  • Игровой процесс ретро-шутера: никакого прицела, никаких колокольчиков и свистков – только приятный ганплей.
  • Атмосферность: погрузитесь в заботливо смоделированный мир, полный мистики и линчевского сюрреализма.
  • Смертельная опасность: враги прячутся за каждым углом – защищайтесь, используя четыре вида различного оружия.
  • Уникальный сеттинг: Берлин времён падения стены встречает сюрреалистический мир стимпанка.
  • Экспериментальный саундтрек: синтезатор, акустические инструменты и элегическое пение.

реклама

А теперь немного истории. Industria находится в разработке около шести лет, проект начинали делать два человека, сейчас их шесть. Игра запланирована к выходу только на PC (Steam, GOG, EGS).

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

headup games bleakmill industria
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

До конца сентября в продажу поступит Industria — сюжетный шутер, в котором слишком много духа Half-Life 2
5
Энтузиаст воссоздаёт в Minecraft планеты из «Звёздных войн»
+
NieR Re[in]carnation преодолела отметку в 15 млн загрузок
+
Геймплейный трейлер V Rising — вампирского экшена с досконально проработанными элементами выживания
+
Сразу несколько инсайдеров сообщают о том, что Battlefield 2042 не выйдет в срок
1
Кинематографичный трейлер Star Wars: Hunters — мобильного проекта для iOS, Android и Switch
+

Интересные материалы

Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 112
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 42
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Плюсы и минусы новой платформы Intel Z690
74
Выбираем самые «долгоиграющие» комплектующие компьютера, которых хватит на много лет
51
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
13
Реакция игровой общественности на отмену "ИгроМира-2021"
31
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
24
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Мои впечатления от игры «Черная метка». Часть первая
8
Распродажа сентября – купить Windows 10 Pro за $8.41
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
9
Мои впечатления от игры «Черная метка». Часть вторая
1

Сейчас обсуждают

Me4tatelI&gt;
21:49
она даже в трейлере чуть тормозит кажется))
До конца месяца в продажу поступит Industria — сюжетный шутер, в котором слишком много духа Half-Life 2
_db_
21:49
Плюсую. На Хуананжах тупо не было даже своего BIOS-а )))
В Китае стартует производство недорогих видеокарт JM9271 на 8 TFLOP аналогичных GeForce GTX 1080
_db_
21:48
Видимо, эти карты сделаны для майнеров. А было бы круто иметь четвёртого игрока на рынке видеокарт.
В Китае стартует производство недорогих видеокарт JM9271 на 8 TFLOP аналогичных GeForce GTX 1080
Me4tatelI&gt;
21:47
сколько встречал хваленных отзывов про нее странно, я когда в нее играл вообще не ощутил чего то прям крутого у меня тогда железо слабое было, но кому было 3 года где то не буду же я его каждый год об...
До конца месяца в продажу поступит Industria — сюжетный шутер, в котором слишком много духа Half-Life 2
EDDISON
21:46
у фср 4 пресета, и то что на скрине картинки идентичны это явно не самый производительный
AMD FSR увеличивает производительность на 46% в Far Cry 6
MetalCat
21:43
Я такую башню поставил горизонтально - все норм. Вентиляторы только сверху, на задней стенке ничего нет.
Выбираем самые «долгоиграющие» комплектующие компьютера, которых хватит на много лет
lesik78
21:41
Как показательна жопа, в которую интел себя загнал. Все полупроводники в плюсе, окромя интел.
В третьем квартале AMD увеличит выручку на 6%, а Intel сократит на 3%
Sergey Grigorev
21:38
Не замечено за китайцами никаких блестящих успехов в софте.
В Китае стартует производство недорогих видеокарт JM9271 на 8 TFLOP аналогичных GeForce GTX 1080
Sergey Grigorev
21:37
Никак, если поддержки direct x и vulkan нет в спецификации. Китайский ускоритель вычислений, возможно приспособлят для майнинга, даже скорее всего так и случится
В Китае стартует производство недорогих видеокарт JM9271 на 8 TFLOP аналогичных GeForce GTX 1080
misterYoda
21:35
Его в РБК только кофе разносить бы взяли
Эксперты РБК рассказали, как майнерам и трейдерам в РФ избежать блокировки денежных средств
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем