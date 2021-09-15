До конца сентября в продажу поступит Industria — сюжетный шутер, в котором слишком много духа Half-Life 2
Разработчики из студии Bleakmill совместно с издательством Headup Games представили сюжетный трейлер Industria — одиночного шутера, который по саундтреку и визуальному ряду очень сильно походит на нетленную Half-Life 2. Ролик также сообщает точную дату релиза проекта — 30 сентября.
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Итак, действие Industria происходит в 1989 году, незадолго до падения Берлинской стены. Главную героиню зовут Нора, она занята поиском очень близкого друга, из-за чего оказалась в параллельном измерении, в городе Хакавик. Последний сходу удивляет странными пейзажами: мрачные виды с архитектурой Восточного Берлина тут разбавляются футуристическими роботами и неизвестными механизмами.
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Разработчики Industria обещают подать нам геймплей классического сюжетно-ориентированного шутера от первого лица, на полное прохождение придётся потратить около четырёх часов. Есть и другие удивительные особенности:
- Проработанная история: прочувствуйте классический сюжетно-ориентированный шутер от первого лица с, приблизительно, четырьмя часами игрового процесса.
- Игровой процесс ретро-шутера: никакого прицела, никаких колокольчиков и свистков – только приятный ганплей.
- Атмосферность: погрузитесь в заботливо смоделированный мир, полный мистики и линчевского сюрреализма.
- Смертельная опасность: враги прячутся за каждым углом – защищайтесь, используя четыре вида различного оружия.
- Уникальный сеттинг: Берлин времён падения стены встречает сюрреалистический мир стимпанка.
- Экспериментальный саундтрек: синтезатор, акустические инструменты и элегическое пение.
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А теперь немного истории. Industria находится в разработке около шести лет, проект начинали делать два человека, сейчас их шесть. Игра запланирована к выходу только на PC (Steam, GOG, EGS).
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