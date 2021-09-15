Activision Blizzard продолжает «лихорадить» на фоне скандала с домогательствами и притеснениями по половому признаку. Многие уже лишились своих должностей, страдают даже вымышленные персонажи игр, а стоимость акций компании болтаются на низком для её статуса уровне. Сегодня, как вы уже поняли по заголовку, речь пойдёт об очередных перестановках в руководящем составе холдинга.

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Итак, Activision Blizzard сообщила о том, что приветствует в своих рядах Джули Ходжес и Сандип Дьюб. Ранее они работали в The Walt Disney Company и Delta Airlines соответственно, а в Activision Blizzard станут руководителем по персоналу и коммерческим директором соответственно.

Высшее руководство Activision Blizzard уверено, что более чем тридцатилетний опыт Джули Ходжес позволит холдингу обеспечить инклюзивность, разнообразие (очевидно, расовое), равноправие, поиск новых талантов и обучение и развитие сотрудников. Всё верно — пункты идут именно в таком порядке.

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Джули Ходжес приступит к исполнению своих обязанностей 21 сентября. На данном посту она сменит Клодин Нотон, которая, как уверяет нас Activision Blizzard, покидает компанию вовсе не из-за скандала. Из-за чего тогда — почему-то не уточняется.