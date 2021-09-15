Коллектив World’s Edge совместно с Relic Entertainment действительно стремится сделать так, чтобы запуск Age of Empires IV — первой полностью новой (не ремастера) игры франшизы за последние шестнадцать лет — прошёл без сучка и без задоринки. По такому поводу разработчики решили организовать в игре открытое стресс-тестирование, которое стартует уже в эту пятницу, 17 сентября, и продлится три дня — до 20 сентября.

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В рамках стресс-тестирования разработчики хотят проверить готовность игровых систем и сетевой инфраструктуры к большому наплыву игроков. Именно поэтому тестирование будет открытым, а доступ к нему будет обеспечен даже напрямую со Steam-страницы Age of Empires IV.

В ходе стресс-теста игроки смогут опробовать мультиплеерный режим Age of Empires IV, поиграть против ИИ, а также пройти обучающую часть одиночной кампании. По понятным причинам, обеспечивать доступ к значительной части кампаний в тестовой версии игры разработчики не станут. В тестовой версии будут доступны четыре из восьми релизных игровых цивилизаций: Англия, Китай, Священная Римская Империя и Аббасидский халифат.

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Напомним, Age of Empires IV возвращается в любимое фанатами серии Средневековье. Релиз игры запланирован на 28 октября.