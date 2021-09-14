Subnautica Below Zero и ещё 12 игр пополнят каталог Xbox Game Pass до конца сентября
Вот мы и прожили почти половину сентября, а значит, в Microsoft пришло время для публикации очередного списка игр, готовящихся пополнить каталог Xbox Game Pass. С завтрашнего дня и вплоть до первого октября в сервисе появятся тринадцать новых игр, из которых на слуху разве что Subnautica Below Zero и с натяжкой — Phoenix Point.
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Все указанные игры, кроме Phoenix Point, которая появится только в Xbox-версии каталога, пополнят оба каталога — на PC и Xbox — поэтому уточнять это в скобках напротив каждой из игр мы не станем.
- 15 сентября — Flynn Son of Crimson;
- 16 сентября — I Am Fish, SkateBirdm Superliminal;
- 17 сентября — Aragami 2;
- 23 сентября — Lost Words Beyond the Page, Sable, Subnautica Below Zero, Tainted;
- 28 сентября — Lemnis Gate;
- 30 сентября — Astria Ascending, Unsighted;
- 1 октября — Phoenix Point.
Покинут каталог следующие проекты: Drake Hollow, Ikenfell, Night in the Woods, Kathy Rain и Warhammer Vermintide II.
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