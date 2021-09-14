Вот мы и прожили почти половину сентября, а значит, в Microsoft пришло время для публикации очередного списка игр, готовящихся пополнить каталог Xbox Game Pass. С завтрашнего дня и вплоть до первого октября в сервисе появятся тринадцать новых игр, из которых на слуху разве что Subnautica Below Zero и с натяжкой — Phoenix Point.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Все указанные игры, кроме Phoenix Point, которая появится только в Xbox-версии каталога, пополнят оба каталога — на PC и Xbox — поэтому уточнять это в скобках напротив каждой из игр мы не станем.

15 сентября — Flynn Son of Crimson;

16 сентября — I Am Fish, SkateBirdm Superliminal;

17 сентября — Aragami 2;

23 сентября — Lost Words Beyond the Page, Sable, Subnautica Below Zero, Tainted;

28 сентября — Lemnis Gate;

30 сентября — Astria Ascending, Unsighted;

1 октября — Phoenix Point.

Покинут каталог следующие проекты: Drake Hollow, Ikenfell, Night in the Woods, Kathy Rain и Warhammer Vermintide II.