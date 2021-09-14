Боевые шапочки, очки и раскраски — в новом трейлере World War 3
Разработчики из студии The Farm 51 продолжают рассказывать нам о World War 3 — если точнее, то о переработанной сего мультиплеерного экшена. Итак, свежее видео посвятили кастомизации внешнего вида бойцов. В ролике авторы рассказывают о технологии 3D-сканирования элементов экипировки, оружия и одежды.
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У игрока будет возможность продумывать и подбирать разные виды снаряжения для своего персонажа. Можно, например, выбирать шлемы, шапки, маски, очки, куртки, цвет камуфляжа и даже раскраску для лица. Интерфейс для таких операций был полностью переделан — по заверениям разработчиков, он стал удобнее.
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В данный момент World War 3 находится в стадии закрытого тестирования, в рамках мероприятия для участников припасены уникальные элементы кастомизации, которые помогут в дальнейшем быстро определить тестера даже после релиза.<>/p
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