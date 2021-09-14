Море свободного времени у людей порой приводит к интересным результатам: рукастые энтузиасты проводят его с пользой для себя и общества, делясь продуктами своего труда с широкой публикой. Так, например, поступил любитель видеоигр и по совместительству программист Доминик Саблевский, подготовивший миниатюрную игру в духе Quake.

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Игра браузерная, а её главным преимуществом является смехотворный «объём» — всего 13 килобайт. В эти тринадцать килобайт энтузиаст сумел уместить два игровых уровня, пять видов противников, три типа оружия и три десятка различных текстур, приправив всё динамичным освещением. Управление стандартное для шутеров от первого лица.

На свой проект в рамках конкурса Js13kGames, подразумевающего создание видеоигр на JavaScript объёмом не более 13 Кбайт, Саблевский потратил около месяца.