Энтузиаст сделал браузерный шутер в стиле Quake объёмом всего 13 Кбайт
Море свободного времени у людей порой приводит к интересным результатам: рукастые энтузиасты проводят его с пользой для себя и общества, делясь продуктами своего труда с широкой публикой. Так, например, поступил любитель видеоигр и по совместительству программист Доминик Саблевский, подготовивший миниатюрную игру в духе Quake.
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Игра браузерная, а её главным преимуществом является смехотворный «объём» — всего 13 килобайт. В эти тринадцать килобайт энтузиаст сумел уместить два игровых уровня, пять видов противников, три типа оружия и три десятка различных текстур, приправив всё динамичным освещением. Управление стандартное для шутеров от первого лица.
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Check out Q1K3 - #js13k entry by @phoboslab for the @js13kGames 2021 competition! https://t.co/JksKsXXJKh— js13kGames 🚀 (@js13kGames) September 13, 2021
На свой проект в рамках конкурса Js13kGames, подразумевающего создание видеоигр на JavaScript объёмом не более 13 Кбайт, Саблевский потратил около месяца.
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