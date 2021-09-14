Cyberpunk 2077 получила патч 1.31, который правит некоторые задания в игре и оптимизирует использование памяти на PS4
Компания CD Projekt RED выпустила небольшой патч для Cyberpunk 2077 с порядковым индексом 1.31, который призван исправить небольшие программные ошибки. Соответствующее сообщение уже появилось на официальном сайте проекта, там же есть полный список изменений.
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Так, девелоперы устранили мелкий баг, из-за которого некоторые дороги в мире не выглядели мокрыми после дождя. Дополнительно были внесены исправлены ошибки в меню, которые могли возникнуть у некоторых игроков. Баг с отображением волос или бровей на главном герое тоже исправили — эта ситуация возникала в том случае, если игрок изначально создал персонажа без, простите, растительности на коже.
Патч 1.31 правит цепочки скриптов в нескольких заданиях и оптимизирует алгоритм использования памяти графического процессора на консоли PlayStation. Патч «весит» 800 Мбайт и доступен для скачивания на PC, Stadia и консолях. С полным списком изменений можно ознакомиться по этой ссылке.
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