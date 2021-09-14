Epic Games по решению суда выплатила в пользу Apple шесть миллионов долларов
Больше года продолжалось судебное разбирательство Epic Games с Apple. По итогам многочисленных заседаний суд 10 сентября признал купертиновцев правыми по абсолютному большинству пунктов, в том числе касающихся претензий Epic Games на монопольное положение Apple в сегменте продаж мобильных приложений.
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Хотя Apple не признали монополистом, ей всё же запретили обязывать разработчиков пользоваться App Store в качестве платёжной системы. Что же касается Epic Games, то суд признал факт нарушения компанией договора с Apple, и обязал первую выплатить последней компенсацию, сумма которой составила 6 миллионов долларов. О факте перевода средств на счёт Apple сегодня сообщил глава Epic Games Тим Суини.
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Epic has paid Apple $6,000,000 as ordered by the court. pic.twitter.com/trulCfjE9S— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 13, 2021
Сам Суини, впрочем, общим решением суда закономерно недоволен и заявил, что компания будет его обжаловать. Не забыл Суини «проехаться» по Apple, выразив надежду на то, что купертиновцы когда-нибудь вновь станут компанией, которую им захочется поддерживать.
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