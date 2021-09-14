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Epic Games по решению суда выплатила в пользу Apple шесть миллионов долларов

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Больше года продолжалось судебное разбирательство Epic Games с Apple. По итогам многочисленных заседаний суд 10 сентября признал купертиновцев правыми по абсолютному большинству пунктов, в том числе касающихся претензий Epic Games на монопольное положение Apple в сегменте продаж мобильных приложений.

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Хотя Apple не признали монополистом, ей всё же запретили обязывать разработчиков пользоваться App Store в качестве платёжной системы. Что же касается Epic Games, то суд признал факт нарушения компанией договора с Apple, и обязал первую выплатить последней компенсацию, сумма которой составила 6 миллионов долларов. О факте перевода средств на счёт Apple сегодня сообщил глава Epic Games Тим Суини.

Сам Суини, впрочем, общим решением суда закономерно недоволен и заявил, что компания будет его обжаловать. Не забыл Суини «проехаться» по Apple, выразив надежду на то, что купертиновцы когда-нибудь вновь станут компанией, которую им захочется поддерживать.

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Собакевич
11:40
Чувак - обрати внимание, автор поста выделил слово "МОД" - намекая, что установлено 300 АДДОНОВ. Он же профи - в две модификации поиграл.
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Нео Андерсен
11:38
Если не играл в аномалию то зачем говорить что откуда 300 модов... Их гораздо больше. Человек сделал фан сборку, так как многие надо объединять на уровне кода и тестировать.
Энтузиаст установил 300 модов на S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat
Михаил Авраменко
11:37
Скорее всего он пиDорок..
Авторы God of War: Ragnarok посоветовали фанатам серии, которых не устраивает цвет кожи отдельных героев, сыграть во что-то другое
Максим
11:35
не запустилась, просадки фпс? бывает
В продажу поступил Deathloop — инновационный экшен от Arkane Studios
Собакевич
11:33
Ах, какая фатальная ашипка - автор просто неуч, осёл, и профан - это же надо, МОД с АДДОНОМ перепутать (аддоны НЕ могут модифицировать код?). Куда катится мир?
Энтузиаст установил 300 модов на S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat
mishika
11:33
Интел где-то заявляли о блоке майнинговых алгоритмов на своих картах?
NVIDIA считает, что майнеры выкинут на рынок минимальное количество видеокарт поколения Ampere
Jurten Krieg
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Собственно, это и есть прерогатива данной серии игр.
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Нео Андерсен
11:32
Ну если честно не чего не обычного здесь нет. С аномалии 1.3.0 прикручивания модов стало очень простым занятием. Сделанл походу на новой аномалия 1.3.1 и накатанные по фану моды. Не чего сюжетного и г...
Энтузиаст установил 300 модов на S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat
OsirisD2
11:32
Вата опять про мифических навальноботов :D Доказательства хотя бы есть?) Существование тех же кремлеботов давно доказано: https://gosvon.net/ https://roskomsvoboda.org/post/trolli-prigozhina-manipulir...
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