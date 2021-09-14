AMD решила напомнить, что в грядущем боевике Far Cry 6 применяются многие технологии её производства, и по такому поводу опубликовала соответствующий наглядный видеоролик. В частности, AMD напоминает, что в Far Cry 6 используется трассировка лучей для создания более реалистичных теней и отражений, а также применяется технология FidelityFX Super Resolution (FSR), благодаря которой визуально качество картинки остаётся прежним, а вот производительность ощутимо повышается.

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Не обошлось и без оптимизаций производительности под процессоры AMD Ryzen и графические ускорители AMD Radeon. Также упоминается поддержка популярной среди хардкорных геймеров технологии AMD FreeSync Premium Pro.

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Напоминаем, что в Far Cry 6 мы отправляемся в вымышленное государство Яра, где у власти стоит коварный диктатор Антон Кастильо, устроивший в стране настоящую тиранию под предлогом построения рая на Земле. Играть будем за Дани Рохаса (пол персонажа выбирается игроком) — местного жителя, волею судеб втянутого в повстанческую борьбу против режима Кастильо.

Допускается как одиночное, так и совместное прохождение с другом, ну а проверить все слова разработчиков и производителей «железа» мы сможем 7 октября.