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Новая Brothers in Arms уже находится в разработке — подтверждение дал сам глава студии Gearbox

Но подробностей, как вы понимаете, нет.
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Глава компании Gearbox Рэнди Питчфорд подтвердил, что новая часть Brothers in Arms уже находится в разработке. Соответствующую информацию он обнародовал во время общения с авторами подкаста AIAS Game Maker’s Notebook. Что удивительно, запись подкаста изначально была опубликована в апреле текущего года, но доступ для широкой публики открылся совсем недавно.

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Какую-либо информацию о новом проекте Рэнди Питчфорд не стал сообщать. Напомним, в случае с Borderlands 3 команда разработки не торопилась раскрывать подробности до тех пор, пока проект не перешёл в стадию тестирования. Скорее всего, аналогичным образом Gearbox поступит и в отношении новой Brothers in Arms.

Кажется, печальный опыт проведения маркетинговой кампании Cyberpunk 2077 заставил много девелоперов вдумчивее подходить в вопросе продвижения находящейся в разработке игры.

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