Вышла полная версия ATOM RPG: Трудоград — продолжения ролевой игры, действие которой происходит в постапокалиптическом СССР
Состоялся релиз полной версии ATOM RPG: Трудоград — пошаговой постапокалиптической ролевой игры, которая продолжает сюжет ATOM RPG. Проект, за разработку которого отвечает русскоговорящая команда AtomTeam, получил порядковый индекс 1.0, но авторы пообещали и дальше заниматься его развитием. Сохранения, сделанные в Раннем доступе, не будут работать в финальной версии проекта.
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ATOM RPG: Трудоград изначально была запланирована как короткое DLC, но вскоре сотрудники AtomTeam поняли, что Трудоград имеет право на существование как самостоятельный проект. Финальная версия «Трудограда» может похвастаться следующими отличительными чертами:
- возможность продолжить игру за своего персонажа из ATOM RPG с помощью файла сохранения, сделанного после победы над последним боссом оригинальной игры;
- открытый мир, содержащий более 45 игровых локаций — от заснеженного постапокалиптического мегаполиса Трудограда и его окрестностей, до секретных военных объектов, дрейфующего в открытом море пиратского танкера и мистического острова Тойфельштайн;
- более 30 боевых локаций, на которых игрокам предстоит сразиться с десятками разновидностей противников — от наёмников до мутантов;
- более 300 персонажей с уникальными портретами и нелинейными диалогами;
- более 200 заданий со множеством вариантов решения;
- полностью озвученные текстовые квесты с разветвляющимися сюжетами и уникальным визуальным оформлением;
- более 45 часов игрового процесса;
- более 100 видов разнообразного оружия и возможность его модифицировать.
ATOM RPG: Трудоград доступна в Steam и GOG, в магазине Valve у проекта есть аж 91% рейтинга на основании почти 1 тысяч рецензий.
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