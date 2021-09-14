Состоялся релиз полной версии ATOM RPG: Трудоград — пошаговой постапокалиптической ролевой игры, которая продолжает сюжет ATOM RPG. Проект, за разработку которого отвечает русскоговорящая команда AtomTeam, получил порядковый индекс 1.0, но авторы пообещали и дальше заниматься его развитием. Сохранения, сделанные в Раннем доступе, не будут работать в финальной версии проекта.

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ATOM RPG: Трудоград изначально была запланирована как короткое DLC, но вскоре сотрудники AtomTeam поняли, что Трудоград имеет право на существование как самостоятельный проект. Финальная версия «Трудограда» может похвастаться следующими отличительными чертами:

возможность продолжить игру за своего персонажа из ATOM RPG с помощью файла сохранения, сделанного после победы над последним боссом оригинальной игры;

открытый мир, содержащий более 45 игровых локаций — от заснеженного постапокалиптического мегаполиса Трудограда и его окрестностей, до секретных военных объектов, дрейфующего в открытом море пиратского танкера и мистического острова Тойфельштайн;

более 30 боевых локаций, на которых игрокам предстоит сразиться с десятками разновидностей противников — от наёмников до мутантов;

более 300 персонажей с уникальными портретами и нелинейными диалогами;

более 200 заданий со множеством вариантов решения;

полностью озвученные текстовые квесты с разветвляющимися сюжетами и уникальным визуальным оформлением;

более 45 часов игрового процесса;

более 100 видов разнообразного оружия и возможность его модифицировать.

ATOM RPG: Трудоград доступна в Steam и GOG, в магазине Valve у проекта есть аж 91% рейтинга на основании почти 1 тысяч рецензий.