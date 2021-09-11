Студия EA Motive, которой поручили производство ремейка культового «ужастика» Dead Space, дала о себе знать, но, обошлась без публикации новых подробностей своего амбициозного проекта. Более того, новых сведений о ремейке Dead Space нам не стоит ждать ещё как минимум несколько месяцев: разработчики заявили, что полностью посвящают себя производству, а свежими подробностями поделятся с нами только тогда, когда разработка перейдёт на новый этап. Работы ещё много, поэтому новый этап начнётся лишь в следующем году, и, как следствие, на связь с нами выйдут тоже лишь в следующем году.

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На текущий момент известно, что ремейк Dead Space сделают более современным с точки зрения механик игрового процесса, а весь вырезанный из оригинала по тем или иным причинам контент вернут на свои места.

Официально у ремейка Dead Space нет даже приблизительных сроков выхода, однако некоторые авторитетные СМИ уверены, что мы сможем сыграть в него уже в конце следующего года.