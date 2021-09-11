В начале сентября в продажу поступила долгожданная многими отечественная ролевая игра Pathfinder Wrath of the Righteous — сиквел снискавшей популярность в своё время Pathfinder Kingmaker. И вот, по прошествии недели с небольшим разработчики из Owlcat Games рапортовали о достижении их творением отметки в 250 тысяч проданных копий. Хотя этого не уточняется, но, очевидно, в данный статистический показатель входят и предварительные заказы проекта.

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Судя по темпам продаж, Pathfinder Wrath of the Righteous уже превосходит оригинал по востребованности. С другой стороны, судить пока слишком рано: Pathfinder Kingmaker потребовалось три года на достижение одного миллиона проданных копий; сколько времени на это понадобится сиквелу, нельзя даже загадывать.

Согласно средним пользовательским оценкам Pathfinder Wrath of the Righteous в Steam, проект получился вполне достойным — 81 % игроков рекомендуют его к прохождению.