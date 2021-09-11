Стартовый тираж Pathfinder Wrath of the Righteous превысил 250 тысяч копий
В начале сентября в продажу поступила долгожданная многими отечественная ролевая игра Pathfinder Wrath of the Righteous — сиквел снискавшей популярность в своё время Pathfinder Kingmaker. И вот, по прошествии недели с небольшим разработчики из Owlcat Games рапортовали о достижении их творением отметки в 250 тысяч проданных копий. Хотя этого не уточняется, но, очевидно, в данный статистический показатель входят и предварительные заказы проекта.
реклама
Судя по темпам продаж, Pathfinder Wrath of the Righteous уже превосходит оригинал по востребованности. С другой стороны, судить пока слишком рано: Pathfinder Kingmaker потребовалось три года на достижение одного миллиона проданных копий; сколько времени на это понадобится сиквелу, нельзя даже загадывать.
Согласно средним пользовательским оценкам Pathfinder Wrath of the Righteous в Steam, проект получился вполне достойным — 81 % игроков рекомендуют его к прохождению.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила