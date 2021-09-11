Франшиза Darkest Dungeon — редкая гостья в новостных лентах тематических сайтов, но если она в них всё же появляется, значит, повод не иначе как железобетонный: дополнение, сиквел или же «круглый» показатель продаж. Сегодня очередь третьего варианта: разработчики данной мрачной roguelike-RPG поблагодарили фанатов Darkest Dungeon за их «непоколебимую» поддержку и сообщили о том, что тираж игры достиг и преодолел значимую отметку в пять миллионов экземпляров.

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В «вакууме» данный показатель выглядит внушительно, но важно помнить, что ранний релиз Darkest Dungeon состоялся в самом начале 2015 года, а полноценный релиз — годом позже. Таким образом, на достижение показателя в пять миллионов проданных копий проекту потребовалось более шести с половиной лет, что резко снижает уровень восторга от обозначенной «цифры» продаж. Впрочем, игра достаточно нишевая, относящаяся к инди-сегменту, да и высоким уровнем PR-кампании похвастать не могла, поэтому за разработчиков из Red Hook Studios порадоваться.

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We've surpassed 5million core game units sold for Darkest Dungeon! Thank you everyone for your stalwart support! 🔥❤️ pic.twitter.com/cAF05j9kV1 — Darkest Dungeon (@DarkestDungeon) September 10, 2021

В настоящее время авторы трудятся над сиквелом — Darkest Dungeon II. Проект был анонсирован в начале 2019-го и должен добраться до прилавков Epic Games Store до конца текущего года. Если, конечно, не случится переноса выхода, чему мы ни капельки не удивимся.