Far Cry 6 ещё не вышла и даже не получила оценок от профессиональных обозревателей, а Ubisoft уже делится планами на её пострелизную поддержку. Дополнительного контента, к слову, запланировано достаточно много, и весь он уникален. Сопутствующий видеоролик прилагается, ну а мы приступим к перечислению.

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Во-первых, в обозримой после релиза перспективе в Far Cry 6 появятся специальные задания-кроссоверы, в рамках которых в игре появятся Дэнни Трехо, а также контент по «Рэмбо» и «Очень странным делам». Задания будут, скорее, забавными, призванными развлечь игрока. Так, например, в кроссовере с Дэнни Трехо игрокам предстоит накормить жителей Яры вкуснейшими тако.

Во-вторых, заявлены шесть специальных операций за пределами государства Яра, в рамках которых нам предстоит утащить опасное химическое оружие и доставить его до точки назначения. Бомба постоянно нагревается, поэтому во избежание взрыва её необходимо охлаждать. В-третьих, в Far Cry 6 будут проходить еженедельные испытания из цикла «Мятеж», где от игрока потребуется противостоять отборным войскам правительственной армии Яры.

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Наконец, платные наборы контента с главными злодеями прошлых частей серии. Дополнения «Безумие», «Контроль» и «Коллапс» посвящены Ваасу, Пэйгану Мину и Иосифу Сиду соответственно. Игровой процесс в них трансформируется в rogue-lite с необходимостью сбора ресурсов, покупки улучшений и нового, более совершенного и убойного вооружения.

Релиз Far Cry 6 запланирован на 7 октября на всех актуальных платформах.