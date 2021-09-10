Disciples Liberation всё же получит полную русскую локализацию
Быть может, Disciples Liberation и напоминает о данной культовой серии только названием, но определённое количество ожидающих геймеров у данного проекта всё же есть — в том числе в России и других странах СНГ. И вот, разработчики из Frima Studio при поддержке издательства Kalypso Media объявили о том, что готовят для «Освобождения» полноценную русскую локализацию — с текстом и озвучкой.
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Для озвучивания Disciples Liberation задействованы более сорока актёров, записавших свыше семи с половиной тысяч реплик. Локализованная версия станет доступна 18 ноября; сама же игра запланирована к релизу 21 октября.
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