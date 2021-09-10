В Steam регулярно проходят акции выходных бесплатного доступа. Эта неделя, рабочая часть которой подходит к завершению, не является исключением: с сегодняшнего дня и вплоть до конца воскресенья все желающие могут бесплатно установить и поиграть в гоночный симулятор F1 2021 от Codemasters.

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F1 2021 вышла в середине лета и получила очень высокие пользовательские оценки, поэтому предложение можно с чистой совестью назвать привлекательным. Помимо бесплатного доступа на F1 2021 также распространяется пусть и не очень большая, но всё же скидка в размере 25 %: до 14 сентября игру можно взять за 2 249 рублей вместо номинальных 2 999 рублей.