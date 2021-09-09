Разработчики FIFA 22 в новом видеоролике рассказали о режиме «Клубы профи»
Компания Electronic Arts представила новый трейлер футбольного симулятора FIFA 22, который целиком и полностью посвящён режиму «Клубы профи». Игрокам предоставляется возможность собрать в единую команду тех людей, с которыми недавно получилось хорошо провести время в онлайн-матчах. Указывается, что пользователям для участия в таких совместных игровых сессиях не придётся выходить из своих клубов.
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За участие в матчах «Клуба профи» выдаётся опыт, который нужно тратить на развитие футболиста: 26 способностей доступны для улучшения навыков. При достижении максимального уровня прокачки можно задействовать три из них. Разработчики FIFA 22 пообещали, что игра будет тщательно подбирать игроков для одной команды, анализируя множество данных по аккаунту.
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Новая версия популярного футбольного симулятора должна поступить в продажу 1 октября на PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch.
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