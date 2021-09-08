Видео: всё, что необходимо знать о Far Cry 6
Меньше месяца остаётся до выхода потенциально прекрасной во всех отношениях Far Cry 6. Не успеем мы и оглянуться, как настанет день релиза, поэтому Ubisoft подсуетилась и опубликовала свежий вводящий в курс дела в вымышленном государстве Яра видеоролик.
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По сюжету, к власти в Яре пришёл Антон Кастильо. Хрестоматийный диктатор, стремящийся вернуть своему народу славу, а государство сделать воплощением рая на земле. Рая, достойного унаследования сыном Кастильо, Диего. Нам выпадает роль Дани Рохаса, попавшего (или попавшей, зависит от выбора игрока) в ряды сопротивления «режиму» Кастильо, и которому предстоит объездить всё государство ради выполнения своей высшей цели.
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Far Cry 6 допускает как одиночное, так и совместное прохождение вдвоём с товарищем. Релиз — 7 октября на всех актуальных платформах, в том числе давно морально устаревших PlayStation 4 и Xbox One.
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