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В рекомендованных системных требованиях Deathloop прописались GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5700

Минимальные требования, рассчитанные на 30 fps, даже рассматривать смысла особого нет.
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Считанные дни остаются до выхода Deathloop, и разработчики из Arkane Studios всё же отыскали в глубине своей души совесть и опубликовали системные требования этого потенциально увлекательного проекта. Требования разделены на три категории, причём минимальные рассчитаны на режим работы в разрешении 1080p при тридцати кадрах в секунду, что, будем откровенными, в современном игропроме практически неприемлемо. Впрочем, в силу тотального дефицита полупроводников и без преувеличения безумных цен на графические ускорители, многим геймерам выбирать не приходится.

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В частности, старенькой, но удаленькой GeForce GTX 1060 найдётся своё применение в Deathloop: данный популярный ускоритель сможет обеспечить воспроизведение Deathloop на «минималках» при тридцати кадрах в секунду. Чтобы поиграть на высоких настройках при минимально допустимых для плавного игрового процесса шестидесяти кадрах в секунду, потребуется уже обладать ускорителем классом не ниже, чем GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700. Зажиточным геймерам с 4K-мониторами понадобится и соответствующее железо: ищите где хотите GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT.

Минимальные требования (разрешение 1080p, 30 кадров в секунду, низкие настройки графики):

  • процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600;
  • 12 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (версия на 6 Гбайт видеопамяти) или AMD Radeon RX 580;
  • 30 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10 версии 1909 или свежее.

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Рекомендованные требования (разрешение 1080p, 60 кадров в секунду, высокие настройки графики):

  • процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 2700X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700;
  • 30 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10 версии 1909 или свежее.

Ультра-требования (разрешение 4K, 60 кадров в секунду, ультравысокие настройки графики):

  • процессор: Intel Core i9-10900K или AMD Ryzen 7 3800 XT;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT;
  • 30 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10 версии 1909 или свежее.

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PC-версия будет поддерживать всю полноту графических настроек, включая даже технологию AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Предзагрузка на PC стартует 12 сентября в 20:00 по МСК, а релиз — 14 сентября.

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