Считанные дни остаются до выхода Deathloop, и разработчики из Arkane Studios всё же отыскали в глубине своей души совесть и опубликовали системные требования этого потенциально увлекательного проекта. Требования разделены на три категории, причём минимальные рассчитаны на режим работы в разрешении 1080p при тридцати кадрах в секунду, что, будем откровенными, в современном игропроме практически неприемлемо. Впрочем, в силу тотального дефицита полупроводников и без преувеличения безумных цен на графические ускорители, многим геймерам выбирать не приходится.

реклама

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В частности, старенькой, но удаленькой GeForce GTX 1060 найдётся своё применение в Deathloop: данный популярный ускоритель сможет обеспечить воспроизведение Deathloop на «минималках» при тридцати кадрах в секунду. Чтобы поиграть на высоких настройках при минимально допустимых для плавного игрового процесса шестидесяти кадрах в секунду, потребуется уже обладать ускорителем классом не ниже, чем GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700. Зажиточным геймерам с 4K-мониторами понадобится и соответствующее железо: ищите где хотите GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT.

Минимальные требования (разрешение 1080p, 30 кадров в секунду, низкие настройки графики):

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600;

12 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (версия на 6 Гбайт видеопамяти) или AMD Radeon RX 580;

30 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10 версии 1909 или свежее.

реклама

Рекомендованные требования (разрешение 1080p, 60 кадров в секунду, высокие настройки графики):

процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 2700X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700;

30 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10 версии 1909 или свежее.

Ультра-требования (разрешение 4K, 60 кадров в секунду, ультравысокие настройки графики):

процессор: Intel Core i9-10900K или AMD Ryzen 7 3800 XT;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT;

30 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10 версии 1909 или свежее.

реклама

PC-версия будет поддерживать всю полноту графических настроек, включая даже технологию AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Предзагрузка на PC стартует 12 сентября в 20:00 по МСК, а релиз — 14 сентября.