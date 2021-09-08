«Яндекс» смог отразить крупнейшую в истории российского интернета DDoS-атаку
Специалисты из компании «Яндекс» сообщили о «самой крупной DDoS-атаке в истории российского интернета» — соответствующую информацию распространило издание «Ведомости» со ссылкой на свой источник. Американские эксперты по безопасности из Cloudflare подтвердили факт состоявшейся масштабной кибератаки.
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Есть также информация из другого источника, который сообщил, что атака продолжалась в течение целой недели и специалисты сдерживали её с трудом. Позже уже представители «Яндекса» подтвердили заявление «Ведомостей», подчеркнув, что данные пользователей не пострадали, работа серверов тоже не была нарушена.
Некоторые эксперты по кибербезопасности считают, что атака организована с помощью ботнета на базе роутеров MicroTik. В 2018 году в ОС устройств была обнаружена уязвимость, которую уже устранили. Директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов согласился с данным предположением, отметим, что последняя атака была просто «рекламой возможностей».
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