Представлен геймплейный ролик Romans: Age of Caesar — онлайн-стратегии в духе классической Caesar
Разработчики из Firefly Studios представили трейлер сетевой градостроительной стратегии Romans: Age of Caesar. Свеженький ролик посвящён открытому бета-тестированию проекта, нам рассказали немного о сюжете и продемонстрировали реальный игровой процесс. Итак, после падения империи игрокам нужно будет объединиться, заняться отстройкой городов и вернуть утраченное.
реклама
Romans: Age of Caesar в геймплейном плане очень сильно походит на классическую Caesar — к тому же, над игрой трудится один из её разработчиков. Каждому пользователю во владение выдаётся определенный участок в городе, который нужно развивать. Дальше начинается хорошо знакомый поклонникам жанра стратегии геймплей: добыча ресурсов, производство товаров, привлечение населения и так далее. Разумеется, поучаствовать в военных сражениях тоже иногда придётся.
реклама
В данный момент Romans: Age of Caesar пребывает в стадии открытого бета-тестирования, но сколько она там пробудет — вопрос, как всегда, отдельный.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила