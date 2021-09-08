Разработчики из Firefly Studios представили трейлер сетевой градостроительной стратегии Romans: Age of Caesar. Свеженький ролик посвящён открытому бета-тестированию проекта, нам рассказали немного о сюжете и продемонстрировали реальный игровой процесс. Итак, после падения империи игрокам нужно будет объединиться, заняться отстройкой городов и вернуть утраченное.

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Romans: Age of Caesar в геймплейном плане очень сильно походит на классическую Caesar — к тому же, над игрой трудится один из её разработчиков. Каждому пользователю во владение выдаётся определенный участок в городе, который нужно развивать. Дальше начинается хорошо знакомый поклонникам жанра стратегии геймплей: добыча ресурсов, производство товаров, привлечение населения и так далее. Разумеется, поучаствовать в военных сражениях тоже иногда придётся.

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В данный момент Romans: Age of Caesar пребывает в стадии открытого бета-тестирования, но сколько она там пробудет — вопрос, как всегда, отдельный.