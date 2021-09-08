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Стали известны системные требования «беты» Call of Duty Vanguard

Обычно они остаются таковыми и к релизу. Но бывают и исключения.
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Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Инсайдер Том Хендерсон, публикующий впоследствии оказывающиеся правдой утечки информации об играх серий Call of Duty и Battlefield, в своём Twitter поделился сведениями о системных требованиях грядущей бета-версии Call of Duty Vanguard. Учитывая, что зачастую «бета»-требования остаются неизменными и к полноценному релизу, с данной информацией имеет смысл ознакомиться.

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Перейдём сразу к делу. Минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen 5 1600X;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960/GTX 1050 Ti или AMD Radeon R9 380;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10 (версии 1909 или более «свежая»).

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 7 1800X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070/GTX 1660 или AMD Radeon RX Vega 56;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10 со всеми последними обновлениями.

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Открытое бета-тестирование Call of Duty Vanguard пройдёт с 18 по 20 сентября. Полноценный релиз назначен на 5 ноября.

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