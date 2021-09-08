Детали четвёртого эпизода The Long Dark — симулятора выживания в суровых зимних условиях
Разработчики из Hinterland Studio опубликовали у себя в блоге новую запись, посвящённую грядущему четвёртому эпизоду The Long Dark — симулятора выживания в суровых зимних условиях. На этот раз игрокам предложат изучать новую локацию с заброшенным тюремным комплексом.
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Уже сейчас подтверждено, что для The Long Dark готовится следующий набор контента: около 10 часов геймплея, 1 час катсцен, новые сюжетные арки и прописанные под них персонажи.
Четвёртый эпизод должен выйти до конца осени, разработчики в данный момент занимаются исправлением мелких багов и тестированием.
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