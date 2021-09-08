Разработчики из Hinterland Studio опубликовали у себя в блоге новую запись, посвящённую грядущему четвёртому эпизоду The Long Dark — симулятора выживания в суровых зимних условиях. На этот раз игрокам предложат изучать новую локацию с заброшенным тюремным комплексом.

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Уже сейчас подтверждено, что для The Long Dark готовится следующий набор контента: около 10 часов геймплея, 1 час катсцен, новые сюжетные арки и прописанные под них персонажи.

Четвёртый эпизод должен выйти до конца осени, разработчики в данный момент занимаются исправлением мелких багов и тестированием.