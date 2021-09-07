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Состоялся релиз полной версии Encased — ролевой игры, вдохновлённой Fallout и романом «Пикник на обочине»

Поздравляем питерскую команду разработчиков!
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Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Сегодня состоялся релиз полной версии Encased — тактической ролевой игры с уклоном в научную фантастику, действие которой происходит в альтернативные 70-е. По такому случаю разработчики из Dark Crystal Games предлагают купить проект со скидкой 20% — акция продлится до 14 сентября.

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Мы далеко не единожды писали про Encased, упоминая её рейтинг (78% положительных рецензий), схожесть с Fallout и другие вещи. Разработкой игры занималась питерская команда, которая вдохновлялась романом «Пикник на обочине».

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Изначально деньги на разработку Encased собирали с помощью Kickstarter, в раннем доступе Steam проект пробыл два года. За это время клиент Encased пополнили пятью большими контентными патчами, которые добавили в игру сотни персонажей, квестов, способностей и предметов. Релизный трейлер тоже можно просмотреть по такому случаю.

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