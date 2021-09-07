Серия наших публикаций о классах героев в Diablo II: Resurrected планомерно движется к завершению. Мы уже видели Варвара, Волшебницу, Паладина, Амазонку и Друида.

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Новый ролик посвящён Некроманту — предводителю армии оживших мертвецов и мастеру заклинаний с проклятьями, которые увеличивают урон. Некромант может использовать заклинания крови и костей, он также умеет использовать против врагов ядовитые испарения.

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Diablo II: Resurrected должна выйти в продажу 23 сентября на PC, Xbox, PlayStation и Switch. Вбейте в поиск материалов название игры — и увидите все ролики с классами. Нам искренне хочется верить, что Blizzard смогла подправить техническое состояние игры после серии бета-тестов. Там, напомним, у игроков возникли многочисленные вопросы.