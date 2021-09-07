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Достопримечательности Германии, Австрии и Швейцарии в трейлере свежего обновления Microsoft Flight Simulator

Достопримечательностей много. Посмотреть есть на что.
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Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Как и было обещано ещё в августе, сегодня Microsoft Flight Simulator получил очередное «обновление мира» (World Update). На сей раз разработчики из Asobo Studio потрудились над приданием повышенной реалистичности так или иначе немецкоговорящему региону Европы — Германии, Австрии и Швейцарии. Сопутствующий видеоролик, в котором можно полюбоваться виртуальными копиями достопримечательностей этих государств, прилагается.

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Как пишут разработчики, они вручную воссоздали свыше сотни немецких, австрийских и швейцарских достопримечательностей и локаций, а также несколько известных аэропортов. Помимо улучшения внешнего вида отдельных локаций в состав свежего обновления также входят новые лётные испытания.

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Обновление уже доступно для загрузки и установки.

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