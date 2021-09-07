Достопримечательности Германии, Австрии и Швейцарии в трейлере свежего обновления Microsoft Flight Simulator
Как и было обещано ещё в августе, сегодня Microsoft Flight Simulator получил очередное «обновление мира» (World Update). На сей раз разработчики из Asobo Studio потрудились над приданием повышенной реалистичности так или иначе немецкоговорящему региону Европы — Германии, Австрии и Швейцарии. Сопутствующий видеоролик, в котором можно полюбоваться виртуальными копиями достопримечательностей этих государств, прилагается.
реклама
Как пишут разработчики, они вручную воссоздали свыше сотни немецких, австрийских и швейцарских достопримечательностей и локаций, а также несколько известных аэропортов. Помимо улучшения внешнего вида отдельных локаций в состав свежего обновления также входят новые лётные испытания.
реклама
Обновление уже доступно для загрузки и установки.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила