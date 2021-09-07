Глава Tripwire Interactive покинул пост после скандала на фоне своих некорректных высказываний
Несколько дней назад руководитель Tripwire Interactive Джон Гибсон, забыв, что в современном мире нужно «фильтровать» свою речь таким образом, чтобы в случае чего не к чему было «прицепиться», поддержал решение техасских властей о запрете абортов. Естественно, люди, которые привыкли быть свободными и самостоятельно решать, что им делать со своим телом, восприняли ограничение своих свобод без энтузиазма, и, как следствие, глава Tripwire Interactive также попал под раздачу.
реклама
Попал столь серьёзно, что из-за возникшего скандала несколько часов назад ему пришлось попрощаться с должностью руководителя компании, о чём представители Tripwire сообщили в соответствующем новостном материале на официальном сайте.
Как пишут представители Tripwire, комментарии, данные Джоном Гибсоном, отражают его личное мнение и ни в коем случае не являются мнением компании в целом. Комментарии Гибсона, как уточняют в Tripwire, полностью пренебрегли ценностями компании, её партнёров и широкой общественности. Исполняющим обязанности главы Tripwire назначен сооснователь компании и её вице-президент Алан Уилсон.
реклама
Покинет Гибсон компанию, продолжит в ней работу в другой должности или же вообще уйдёт из игровой индустрии с «волчьим билетом», не уточняется.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила