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Авторы Fallout 76 готовятся к старту шестого сезона и открывают доступ к настройкам частных серверов

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Разработчики из Bethesda раскрыли информацию о шестом сезоне многопользовательского экшена Fallout 76, который стартует уже 8 сентября.

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Завсегдатаям будет интересно, что этот сезон посвятили Несокрушимым — команде местных супергероев, в которую входят колоритные персонажи со следующими именами (или кличками): Таинственная госпожа, Морской дьявол, Серебряный плащ, Инспектор и Грогнак-варвар. Имена эти должны быть хорошо знакомы игрокам не только по Fallout 76, но и по одиночным проектам серии.

Как полагается, за выполнение ежедневных и еженедельных заданий игроки будут получать награды.

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Дополнительно в рамках нового сезона игрокам выдадут на поруку двух новых союзников, который можно и нужно разместить в лагере: Дафна (девочка-инспектор) и Кувалда (общительный и дружелюбный супермутант).

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Наконец, вместе с шестым сезоном в Fallout 76 появится обновление Fallout Worlds, позволяющее игрокам тонко настроить частные серверы под свои запросы.

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