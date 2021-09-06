Авторитетный инсайдер и по совместительству ведущий подкаста XboxEra Ник Бейкер сообщил, что в ближайшем времени существует вероятность анонса новинки в серии Infamous. Конкретно в данном случае Бейкеру не удалось раздобыть подтверждения информации от достоверных источников, поэтому он всё же советует воспринимать её со здоровой долей скептицизма.

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Кроме того, Бейкеру неизвестно, что конкретно это будет за проект — полноценная новинка или же ремастер одной из предыдущих частей серии. Поэтому свои ожидания явно имеет смысл умерить.

Напомним, что последняя часть серии — Infamous Second Son — вышла в далёком 2014 году, которая затем спустя несколько месяцев получила самостоятельный приквел Infamous First Light. Так что по всем срокам уже и впрямь пора выпускать новую часть.

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Скорее всего, всё тайное станет явным уже в этот четверг, 9 сентября, в ходе крупной презентации PlayStation Showcase, где нас ждёт много интересных новостей и анонсов игр для консолей от Sony.