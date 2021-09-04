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Энтузиасты сворачивают разработку модификации GTA Underground из-за «враждебности» Take-Two

Не хотят разработчики мотаться по судам с теми, у кого по определению больше шансов на победу.
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Последнее время Take-Two Interactive активно и, откровенно говоря, в максимально агрессивной форме противодействует созданию пользовательских модификаций к своим играм. Одних уже таскают по судам, другие же, глядя на то, что происходит с их коллегами по хобби, решают самостоятельно свернуть и отправиться в обратном направлении. Среди представителей последней когорты модостроителей авторы крупной модификации GTA Underground.

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Как пишут разработчики, они сворачивают производство своего проекта из-за «увеличившейся враждебности» Take-Two к мод-сообществу, а также неизбежной опасности в отношении своего морального и материального благополучия в связи с возможностью выхода ситуации из-под контроля.

По словам моддеров, они пока не торопятся хоронить свои карьеры и не исключают возможности создания своей собственной игры. Говорить об этом, конечно, пока слишком рано, но нас обещают держать в курсе.

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GTA Underground предполагалась как глобальная модификация, объединяющая игровые миры всех популярных игр от Rockstar — GTA III, Vice City, San Andreas, Bully, Manhunt и других. Что ж, жаль, что правообладатель опять «душит» творчество, но ничего с этим в современном мире не поделать: надо делать что-то своё, а не «паразитировать» на чужих разработках.

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